Жительницу Удмуртии задержали по подозрению в краже золотого украшения
В Удмуртии задержали женщину, которая подозревается в краже золотой цепочки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Подозреваемая отдыхала в кафе и заметила, как пьяный мужчина уронил цепочку на пол. Она подняла украшение и в последующем сдала его в ломбард, - сообщает ведомство.
Ущерб составил 42 тысячи рублей, возбуждено уголовное дело. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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