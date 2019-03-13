2019-03-13T12:06:31+03:00
Происшествия

Жительницу Удмуртии задержали по подозрению в краже золотого украшения

Ущерб составил 42 тысячи рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии задержали женщину, которая подозревается в краже золотой цепочки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Подозреваемая отдыхала в кафе и заметила, как пьяный мужчина уронил цепочку на пол. Она подняла украшение и в последующем сдала его в ломбард, - сообщает ведомство.

Ущерб составил 42 тысячи рублей, возбуждено уголовное дело. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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