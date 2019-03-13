Константин Сунцов рассказал, чем занимается «Корпорация Развития Удмуртии»

СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-13T13:36:33+03:00

И каких высот достигла «Корпорация Развития Удмуртии» за 2018 год

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Генеральный директор «Корпорации Развития Удмуртии» Константин Сунцов в эфире радио "Комсомольская правда-Ижевск" (107,6 FM) (12+) рассказал, чем занимается корпорация.

- У нас есть ряд направлений, которыми мы занимаемся. Одно из них поддержка малого и среднего бизнеса, услуги по консультированию – к нам за консультацией обратились порядка 4 тысяч человек и получили бесплатную помощь. Важное направление - это привлечение инвестиций от внешних и внутренних инвесторов. Планируем привлечь 6 млрд в республику. И, конечно же, поддержка экспорта малого и среднего предпринимательства, - пояснил Константин Сунцов.

Также по словам гендиректора «Корпорации Развития Удмуртии» их работа очень даже положительно отражается на жизни граждан. Инвестиции – это, в первую очередь, новые рабочие места, а также лучше зарплаты из-за налогов от новых компаний.

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал Удмуртии прирос на 10,4% и составил 97,8 миллиардов рублей (в 2017 — 83,7 млрд рублей). Данный показатель вырос впервые за шесть лет.

Напомним, В Корпорации развития Удмуртии рассказали, что появится на месте бывшего корпуса завода "Буммаш".

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ИСТОЧНИК KP.RU