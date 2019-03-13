2019-03-13T14:03:51+03:00
Общество

Гендиректор «Корпорации Развития Удмуртии» прокомментировал предписания прокуратуры

На данный момент все предписания устранены
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Гендиректор «Корпорации Развития Удмуртии» прокомментировал ситуацию с выписанными предписаниями от прокуратуры республики.

- Проверка проводилась с сентября по октябрь в 2018 году и так получилось, что в мой первый рабочий день нужно было уже отвечать на предписания. Вопрос был о том, что корпорация не сопровождала инвесторов по принципу единого окна, для чего она и была создана. На данный момент мы усилили работу и за начало 2019 года у нас подписано шесть соглашений по сопровождению, - рассказал Константин Сунцов в эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск (107,6 FM) (12+).

Также по словам Константина Сунцова, у прокуратуры были вопросы по доходной деятельности корпорации.В январе-феврале 2019 года доход был увеличен в три раза. И еще один немаловажный вопрос – это закупки. На данный момент вопрос решен, там все прозрачно и люди, которые раньше отвечали за закупки теперь не работают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Константин Сунцов рассказал, чем занимается «Корпорация Развития Удмуртии».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал журналистам о введении новых штрафов.

Новая поликлиника №4 в Ленинском районе Ижевска готова к открытию! Когда начнет работать учреждение, читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«СуперМУП» планируют создать в Ижевске
13 марта в Ижевске усугубилась дорожная ситуация на Воткинском шоссе
За начало 2019 года от жителей Удмуртии поступило 55 жалоб на коллекторов
В Ижевске появился новый вид телефонного мошенничества
Константин Сунцов рассказал, чем занимается «Корпорация Развития Удмуртии»
Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал журналистам в Ижевске о введении новых штрафов
Жительницу Удмуртии задержали по подозрению в краже золотого украшения
Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова вновь стала героиней сюжета на японском телевидении
Самый длинный каток в парке имени Кирова в Ижевске закрывается
Новая поликлиника в Ленинском районе Ижевска откроется 22 марта
Новый автобус начал курсировать в Ижевске
Руководитель администрации Чувашии извинился за свое высказывание о зарплатах учителей на совещании в Ижевске
В Ижевске зазвучат сирены
16 наркоторговцам в Удмуртии вынесли приговор
Секретарь Совбеза России: Удмуртии надо развивать использование комплексов фиксации нарушений ПДД
«Детский парламент Удмуртской Республики» впервые соберется 19 марта
Плавучий остров в Ижевске планируют «разрезать»
В Ижевске утром 12 марта усложнилась ситуация на дорогах
Дорожным службам Ижевска поручили тщательно очищать тротуары от наледи
На создание центра одаренных детей Удмуртия получит 200 млн рублей
Полицейские Удмуртии задержали угонщицу, которая находилась в розыске
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, сколько яслей откроют в республике до 2021 года
Tele2 строит сеть быстрее всех в отрасли
Житель Курской области обвиняется в убийстве в Удмуртии