Гендиректор «Корпорации Развития Удмуртии» прокомментировал предписания прокуратуры

СЕГОДНЯ 14:03 2019-03-13T14:03:51+03:00

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Гендиректор «Корпорации Развития Удмуртии» прокомментировал ситуацию с выписанными предписаниями от прокуратуры республики.

- Проверка проводилась с сентября по октябрь в 2018 году и так получилось, что в мой первый рабочий день нужно было уже отвечать на предписания. Вопрос был о том, что корпорация не сопровождала инвесторов по принципу единого окна, для чего она и была создана. На данный момент мы усилили работу и за начало 2019 года у нас подписано шесть соглашений по сопровождению, - рассказал Константин Сунцов в эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск (107,6 FM) (12+).

Также по словам Константина Сунцова, у прокуратуры были вопросы по доходной деятельности корпорации.В январе-феврале 2019 года доход был увеличен в три раза. И еще один немаловажный вопрос – это закупки. На данный момент вопрос решен, там все прозрачно и люди, которые раньше отвечали за закупки теперь не работают.

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ИСТОЧНИК KP.RU