Ведущий и бывший участник команды КВН разыскивается в Ижевске за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 08:35 2019-03-14T08:35:37+03:00

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В Ижевске разыскивается небезызвестный ведущий и бывший участник команды КВН – Фоминых-Касаткин Максим Михайлович. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

- Мужчина не платит алименты, хотя решением суда он обязан выплачивать ежемесячно сумму - 2,5 размера прожиточного минимума. Долг на данный момент составляет более 200 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба УФССП по Удмуртии

По месту регистрации должник не появляется, также стало известно, что он сменил фамилию с Фоминых-Касаткин на Фоминых. Требования о явке к судебному приставу не исполняет, скрывается.

Если Вы видели разыскиваемого или владеете какой-либо информацией о его местонахождении, просим сообщить судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск, Устиновского РОСП г. Ижевска по тел.: 8-912-011-83-40, либо в дежурную часть УФССП России по Удмуртской Республике по тел.: (3412) 27-13-88.

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ИСТОЧНИК KP.RU