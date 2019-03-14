2019-03-14T11:52:58+03:00
Общество

Девушка отсудила у больницы в Удмуртии, где ей поставили неверный диагноз, 500 тысяч рублей

После «лечения» она не сможет больше иметь детей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии девушка отсудила у больницы, где ей поставили неправильный диагноз, 500 тысяч рублей за моральный вред. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества республики.

- В октябре 2017 года девушка обратилась в больницу с постоянными болями внизу живота, ей назначили амбулаторное лечение. После ухудшения состояния она обратилась в больницу Ижевска, где ей сделали срочную операцию. Пока девушка находилась на лечении, ей сообщили, что она больше не сможет иметь детей, - сообщает ведомство.

Судом установлено, что при первом обращении в больницу не были проведены лабораторные и инструментальные исследования. Курс антибиотиков был неполный, при этом девушка была выписана преждевременно, с недооценённым состоянием здоровья.

Решением суда с больницы будет взыскана компенсация морального вреда – 500 тысяч рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований девушки – 250 тысяч рублей и судебные расходы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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