При столкновении двух автобусов в Ижевске пострадала девушка
В Ижевске на Воткинском шоссе 13 марта столкнулись два автобуса. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- Водитель автобуса «Karosa» не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся в автобусом «ЛиАЗ», - сообщает ведомство.
В результате ДТП 26-летняя девушка-пассажир, которая находилась во втором автобусе, получила травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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