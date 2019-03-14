При столкновении двух автобусов в Ижевске пострадала девушка

СЕГОДНЯ 10:08 2019-03-14T11:54:49+03:00

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В Ижевске на Воткинском шоссе 13 марта столкнулись два автобуса. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- Водитель автобуса «Karosa» не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся в автобусом «ЛиАЗ», - сообщает ведомство.

В результате ДТП 26-летняя девушка-пассажир, которая находилась во втором автобусе, получила травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU