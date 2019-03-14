Больше половины жителей Удмуртии уверены, что отсутствие интернета изменило бы их жизнь
В Удмуртии больше половины жителей (58%) уверены, что отсутствие интернета изменило бы их жизнь. Служба исследований Head Hunter выяснила, насколько соискатели Удмуртии зависимы от Интернета и для чего чаще всего они используют Всемирную паутину.
39% опрашиваемых уверяют, что без выхода в интернет они не смогут работать или учиться, 84% жителей используют интернет в личных целях несколько раз в день.
Планшеты для выхода в интернет не используют 73% опрашиваемых, компьютеры не используют 36%, ноутбук не используют – 28% и всего 3% не используют телефон для выхода в интернет.
Для чего пользователи заходят в интернет: чтобы проверить личную почту (87%), обновить соцсети (77%), почитать новости или книги (74%), пообщаться в мессенджерах (71%).
При этом самой популярной социальной сетью оказалась «ВКонтакте» (90%), далее инстаграм (61%) и фейсбук (24%).
Также 79% опрашиваемых уверены, что периодически нужно отдыхать от интернета и ограничивать доступ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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