2019-03-14T12:02:42+03:00
Происшествия

60-летнего жителя Удмуртии задержали за кражу старинной иконы

Полицейские установили подозреваемого по горячим следам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже старинной иконы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В полицию обратилась 70-летняя пенсионерка и сообщила, что из ее дачного дома пропала старинная икона Всех святых. По «горячим следам» подозреваемый был задержан, - сообщает ведомство.

При обыске дома подозреваемого сотрудники полиции нашли икону. По словам потерпевшей эта икона хранилась в их семье много лет и передавалась из поколения в поколение. На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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