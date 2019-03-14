60-летнего жителя Удмуртии задержали за кражу старинной иконы
В Удмуртии полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже старинной иконы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- В полицию обратилась 70-летняя пенсионерка и сообщила, что из ее дачного дома пропала старинная икона Всех святых. По «горячим следам» подозреваемый был задержан, - сообщает ведомство.
При обыске дома подозреваемого сотрудники полиции нашли икону. По словам потерпевшей эта икона хранилась в их семье много лет и передавалась из поколения в поколение. На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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