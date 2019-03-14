2019-03-14T12:05:41+03:00
Общество

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в гостях у радио «Комсомольская правда» - Ижевск»: онлайн-трансляция

Он ответит на вопросы слушателей в прямом эфире [видео]
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Фото: АрхивФото: Архив
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Сегодня, 14 января, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 FM) (12+) глава города Олег Бекмеметьев. Он Как проходит подготовка к паводку? Какие детские сады и школы отремонтируют в этом году? И ждать ли строительства новых учебных учреждений? Будет ли перезагрузка общественного транспорта города? а также ответит на вопросы слушателей в прямом эфире.

Слушайте нас в 13.05, задавайте свои вопросы по телефону 94-50-94 или пишите на Viber на номер 8-912-007-08-06.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на радио КП-Ижевск .Олег Бекмеметьев расскажет, как проходит подготовка к паводку в Ижевске, какие детские сады и школы отремонтируют в этом году, ждать ли строительства новых учебных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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