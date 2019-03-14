В Удмуртии разыскивают подростка из детского дома

СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-14T12:46:43+03:00

Он не выходит на связь с 22 февраля

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В Ижевске разыскивают 16-летнего Квитченко Валерия Валерьевича, который ушел 22 февраля из Алнашского детского дома по адресу с. Алнаши, улица Первомайская д. 5 и больше не выходит на связь. Предположительно может находится в Ижевске в пос. Машиностроителей. Об этом сообщается на странице поисково-спасательно отряда "Регион 18".

Приметы: на вид лет 16-17 лет, рост 165-170 см худощавого телосложения, волосы темные прямые, вместо правого глаза – протез.

Был одет в куртку темного цвета и темные джинсы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии ПСО «Регион 18»: 89511952971, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного - 102)

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ИСТОЧНИК KP.RU