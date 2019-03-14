2019-03-14T15:51:33+03:00
Общество

Единственную ледовую переправу в Удмуртии закрывают

Машины не смогут проехать уже с 17:00
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Сарапульского-Пассажирского ПортаФото: пресс-служба Сарапульского-Пассажирского Порта
Изменить размер текста:

В Удмуртии единственную ледовую переправу Сарапул - Ершовка закрывают. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике.

- В связи с наступлением потепления и сброса воды с Воткинского водохранилища на Каме, а также возможного провала машин под лед, с 14 марта 17:00 движение по переправе закрывается, - сообщает ведомство.

Напомним, что не так давно на переправе ввели некоторые ограничения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Госавтоинспекция предупреждает об опасности катания на сцепных устройствах транспорта.

Где будут проводиться городские праздники, пока на Центральной площади идут работы по реконструкции? Подробнее по ссылке.

Глава Ижевска рассказал, сколько снега вывезли за сезон. Цифра рекордная!

Учитель - один из самых важных людей в жизни любого школьника. Поэтому важно, чтобы он был терпеливым, мудрым, понимающим. А еще очень важно говорить своим педагогам «спасибо», чтобы они знали, что их ценят и любят.

«Комсомолка» предлагает выбрать лучшего учителя Ижевска! Заходите по ссылке и голосуйте за классного руководителя, которого считаете самым лучшим. Победители получат призы! Сделайте выбор.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К декабрю 2019 года в Ижевске разработают новую транспортную схему
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выполнила символическое вбрасывание на важном матче
Около 100 школ и садов в Ижевске отремонтируют в 2019 году
Госавтоинспекция напоминает родителям и школьникам об опасности катания на сцепных устройствах трамваев Ижевска
На время реконструкции Центральной площади Ижевска найдут новую площадку для городских праздников
В Удмуртии разыскивают подростка из детского дома
За сезон в Ижевске вывезли почти в два раза больше снега, чем в прошлом году
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в гостях у радио «Комсомольская правда» - Ижевск»: онлайн-трансляция
60-летнего жителя Удмуртии задержали за кражу старинной иконы
Второй Международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой состоится в Удмуртии
Больше половины жителей Удмуртии уверены, что отсутствие интернета изменило бы их жизнь
При столкновении двух автобусов в Ижевске пострадала девушка
Девушка отсудила у больницы в Удмуртии, где ей поставили неверный диагноз, 500 тысяч рублей
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова вошла в топ-25 самых известных спортсменок
Ведущий и бывший участник команды КВН разыскивается в Ижевске за неуплату алиментов
14 марта глава Ижевска Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск
Биатлонист из Удмуртии победил в гонке преследования на первенстве России
За два месяца 2019 года в общественном транспорте Ижевска 17 человек получили травмы
Жители Удмуртии смогут встретиться с одной из участниц «Битвы экстрасенсов»
«Охота на макет лося»: Минприроды Удмуртии задержало жителей Перми за незаконную охоту
«СуперМУП» планируют создать в Ижевске
13 марта в Ижевске усугубилась дорожная ситуация на Воткинском шоссе
За начало 2019 года от жителей Удмуртии поступило 55 жалоб на коллекторов
Гендиректор «Корпорации Развития Удмуртии» прокомментировал предписания прокуратуры
В Ижевске появился новый вид телефонного мошенничества