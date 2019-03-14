Единственную ледовую переправу в Удмуртии закрывают

СЕГОДНЯ 15:33 2019-03-14T15:51:33+03:00

Машины не смогут проехать уже с 17:00

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В Удмуртии единственную ледовую переправу Сарапул - Ершовка закрывают. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике.

- В связи с наступлением потепления и сброса воды с Воткинского водохранилища на Каме, а также возможного провала машин под лед, с 14 марта 17:00 движение по переправе закрывается, - сообщает ведомство.

Напомним, что не так давно на переправе ввели некоторые ограничения.

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ИСТОЧНИК KP.RU