2019-03-14T16:46:43+03:00
Общество

Администрация Ижевска теперь пользуется связью Tele2

Tele2 в Приволжье удвоила объем услуг для госзаказчиков
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Tele2 удвоил число выигранных тендеров на оказание услуг мобильной связи государственным клиентам в Приволжье. Новыми клиентами Tele2 в прошлом году стали федеральные и региональные государственные структуры: АО «Федеральная пассажирская компания» в Нижнем Новгороде, Казани, Кирове и Ижевске, Фонд социального страхования (ФСС) в Нижнем Новгороде и Ульяновске, администрации Дзержинска и Ижевска, таможня Татарстана, служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области, профсоюзные организации и другие.

Услугами оператора продолжают пользоваться законодательные собрания Нижегородской и Ульяновской областей, территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан, структуры госкорпорации «Росатом». Клиентами Tele2 остаются такие региональные государственные структуры как главное управление МЧС РФ и управление гражданской защиты в Ульяновской области, филиалы «Почты России» и «Почта Банка», территориальные отделения Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ. Связь Tele2 используют в работе региональные министерства промышленности и управления федеральной налоговой службы, а также департаменты лесного и рыбного хозяйства на территории Приволжья.

Tele2 не только предоставляет B2G-клиентам качественную мобильную связь, но и предлагает им доступ к своей аналитике «больших данных». Они используются для учета и контроля массовых перемещений граждан, оптимизации уборки городских территорий, расчета туристических потоков и планирования транспортной инфраструктуры

ИСТОЧНИК KP.RU

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