Госдума поддержала инициативу законодателей Удмуртии по установке дефибрилляторов в общественных местах

СЕГОДНЯ 06:18 2019-03-15T06:18:28+03:00

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Инициатива законодателей Удмуртии получила поддержку на федеральном уровне, сообщает пресс-служба Государственного Совета УР. Вчера, 14 марта, Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об установке дефибрилляторов в общественных местах. Такая мера повысит шанс спасения человека при внезапной остановке сердца, когда счет идет на минуты.

Законодательная инициатива была направлена Госсоветом Удмуртии в Государственную Думу по инициативе Главы региона Александра Бречалова. При разработке законопроекта руководствовались примером других развитых стран, где такие дефибрилляторы расположены в местах с большим скоплением народа: в аэропортах, на вокзалах и спортивных объектах.

Уточним, что речь идет о так называемых «умных» дефибрилляторах, которые самостоятельно снимают кардиограмму, определяя, действительно ли пострадавшему необходим разряд. Пользоваться такими устройствами могут люди без медицинского образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU