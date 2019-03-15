2019-03-15T06:55:13+03:00
Происшествия

Служба вскрытия замков невольно поспособствовала грабежу в Ижевске

Изобретательный вор проник в чужую квартиру, представившись хозяином, забывшим ключи
Екатерина АРДАШЕВА
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Изобретательный вор проник в чужую квартиру, представившись хозяином, забывшим ключиИзобретательный вор проник в чужую квартиру, представившись хозяином, забывшим ключиФото: Архив КП
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Ленинский районный суд Ижевска рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, ограбившего чужую квартиру необычным способом.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры УР, в ноябре 2018 года ранее судимый гражданин позвонил в одну из городских служб аварийного вскрытия замков и попросил помочь ему проникнуть на чужую жилплощадь. При этом вор представился хозяином данной квартиры.

Ничего не подозревающий работник службы прибыл на место и вскрыл замки входной двери, после чего злоумышленник смог похитить из квартиры имущество на сумму в размере 35 тыс. рублей.

Суд назначал обвиняемому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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