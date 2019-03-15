2019-03-15T07:17:27+03:00
Происшествия

Доверчивый дворник из Ижевска отдал все свои сбережения незнакомке

Женщина попросила у пенсионера денег в долг и больше не появлялась
Екатерина АРДАШЕВА
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Женщина попросила у пенсионера денег в долг и больше не появляласьЖенщина попросила у пенсионера денег в долг и больше не появляласьФото: Архив КП
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Полицейскими разыскивается подозреваемая в мошенничестве женщина, обманувшая 72-летнего пенсионера, об этом рассказала пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшего, днем в его квартиру пришла незнакомая женщина. Она представилась жительницей дома, где он проживает и подрабатывает дворником, и пожаловалась на то, что из-за некачественной уборки территории ее автомобиль получил повреждения. Введя пенсионера в заблуждение, женщина попросила у него денег в долг, чтобы отремонтировать машину. Пожилой ижевчанин поверил в рассказанную историю и отдал злоумышленнице все свои сбережения – 18 тыс. рублей, после чего он ушла. В оговоренный срок женщина деньги не вернула и о себе не сообщила.

Теперь сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на установление личности подозреваемой и ее задержание. На вид ей около 30-35 лет, рост около 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные. Была одета в черное пальто, черные полусапоги, вязаную шапку серого цвета.

Управление МВД России по г.Ижевску напоминает гражданам: ни под каким предлогом не передавайте незнакомым людям денежные средства.

В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно сообщайте в полицию по телефону 02, со всех мобильных – 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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