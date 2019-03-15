В Зоопарке Удмуртии обсудят проблемы сохранения белых медведей

СЕГОДНЯ 07:56 2019-03-15T07:56:52+03:00

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Совещание по вопросам реализации Программы опеки белых медведей в зоопарках России состоится в Зоопарке Удмуртии 27 марта. Как сообщает пресс-служба учреждения, гости приедут со всех уголков нашей страны. Всего заявлено около 40 участников - это представители 15 зоопарков России, где содержатся белые медведи, а также АНО «Общество сохранения и изучения дикой природы».

В рамках Совещания высококвалифицированные специалисты различных учреждений обсудят опыт и стандарты содержания белых медведей в неволе, а также поговорят о восстановлении численности этих прекрасных животных природе.

Белый медведь занесен в Красную книгу Российской Федерации, и в зоопарках его содержат не только, чтобы показывать публике, но и в целях сохранения вида. Специалисты утверждают, что обитающих в зоопарках животных можно считать резервной популяцией и важнейшим источником генетического материала.

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ИСТОЧНИК KP.RU