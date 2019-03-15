2019-03-15T07:56:52+03:00
Общество

В Зоопарке Удмуртии обсудят проблемы сохранения белых медведей

На совещание соберутся представители 15 зоопарков России
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Совещание по вопросам реализации Программы опеки белых медведей в зоопарках России состоится в Зоопарке Удмуртии 27 мартаСовещание по вопросам реализации Программы опеки белых медведей в зоопарках России состоится в Зоопарке Удмуртии 27 мартаФото: Архив КП
Изменить размер текста:

Совещание по вопросам реализации Программы опеки белых медведей в зоопарках России состоится в Зоопарке Удмуртии 27 марта. Как сообщает пресс-служба учреждения, гости приедут со всех уголков нашей страны. Всего заявлено около 40 участников - это представители 15 зоопарков России, где содержатся белые медведи, а также АНО «Общество сохранения и изучения дикой природы».

В рамках Совещания высококвалифицированные специалисты различных учреждений обсудят опыт и стандарты содержания белых медведей в неволе, а также поговорят о восстановлении численности этих прекрасных животных природе.

Белый медведь занесен в Красную книгу Российской Федерации, и в зоопарках его содержат не только, чтобы показывать публике, но и в целях сохранения вида. Специалисты утверждают, что обитающих в зоопарках животных можно считать резервной популяцией и важнейшим источником генетического материала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Охота на макет лося»: Минприроды Удмуртии задержало жителей Перми за незаконную охоту (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: « Экология в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прогулка с врачом пройдет в Зоопарке Ижевска
Жители Удмуртии смогут встретиться с одной из участниц «Битвы экстрасенсов»
Чемпионат России по биатлону пройдет в Ижевске
Межрегиональных наркокурьеров задержали в Удмуртии
Телохранитель экс-главы Удмуртии Соловьева дал показания на суде
Доверчивый дворник из Ижевска отдал все свои сбережения незнакомке
Служба вскрытия замков невольно поспособствовала грабежу в Ижевске
Госдума поддержала инициативу законодателей Удмуртии по установке дефибрилляторов в общественных местах
Певица Виктория Дайнеко приедет в Ижевск
Администрация Ижевска теперь пользуется связью Tele2
Как изменились цены в Удмуртии с 4 по 11 марта
Единственную ледовую переправу в Удмуртии закрывают
К декабрю 2019 года в Ижевске разработают новую транспортную схему
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выполнила символическое вбрасывание на важном матче
Около 100 школ и садов в Ижевске отремонтируют в 2019 году
Госавтоинспекция напоминает родителям и школьникам об опасности катания на сцепных устройствах трамваев Ижевска
На время реконструкции Центральной площади Ижевска найдут новую площадку для городских праздников