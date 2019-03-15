Межрегиональных наркокурьеров задержали в Удмуртии
В Удмуртии сотрудники полиции задержали межрегиональных наркокурьеров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Полиция задержала двух уроженцев Пермского края, когда они забирали закладку с наркотиками в Первомайском районе Ижевска, - сообщает ведомство.
Они являлись межрегиональными наркокурьерами интернет-магазина по продаже наркотиков и распространяли вещества на территории Удмуртии, Пермского края, Нижегородской области. Ранее полиция задержала регионального курьера, им оказалась врач-терапевт одной из больниц.
На данный момент все участники находятся под арестом. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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