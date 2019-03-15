2019-03-15T09:29:23+03:00
Происшествия

Межрегиональных наркокурьеров задержали в Удмуртии

Ранее была задержана врач-терапевт, которая была региональным курьером
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В Удмуртии сотрудники полиции задержали межрегиональных наркокурьеров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Полиция задержала двух уроженцев Пермского края, когда они забирали закладку с наркотиками в Первомайском районе Ижевска, - сообщает ведомство.

Они являлись межрегиональными наркокурьерами интернет-магазина по продаже наркотиков и распространяли вещества на территории Удмуртии, Пермского края, Нижегородской области. Ранее полиция задержала регионального курьера, им оказалась врач-терапевт одной из больниц.

На данный момент все участники находятся под арестом. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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