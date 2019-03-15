Прогулка с врачом пройдет в Зоопарке Ижевска

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-15T10:31:49+03:00

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В Ижевске, 16 марта, в субботу состоится очередная «Прогулка с врачом». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Тема мероприятия: профилактика нарушения сна «Чтобы утро было бодрым!». Эту тему выбрали именно потому, что большинство жителей страдает нарушением сна и это является серьезной проблемой, а также мероприятие приурочено к Международному дню сна (21 марта).

Во время прогулки все желающие смогут измерить артериальное давление и определить насыщение крови кислородом. Также состоится массовая зарядка под руководством инструктора ЛФК, и оздоровительная ходьба по аллеям парке имени Кирова.

Сбор участников в 09:30 в зоопарке Ижевска у фигуры волка, одежда спортивная, обувь удобная.

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ИСТОЧНИК KP.RU