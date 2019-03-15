В Ижевске разыскивают 16-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:50 2019-03-15T12:28:58+03:00

Она не выходит на связь с 13 марта

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В Ижевске разыскивают 16-летнюю Евсееву Любовь Андреевну, 13 марта она ушла из дома по улице Уфимская и больше на связь не выходила. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: рост 162-164 см, среднего телосложения, волосы открашены в серо-голубой цвет, длина волос – до плеч.

Была одета в темно-зеленую куртку, голубые джинсы с подворотами, черные замшевые ботинки на шнурках.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону горячей линии ПСО «Регион 18»: 89511952971, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного - 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU