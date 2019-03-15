В ДТП с троллейбусом в Ижевске пострадала 12-летняя девочка

СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-15T12:31:53+03:00

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В Ижевске на улице Петрова 14 марта столкнулись машина ГАЗ и троллейбус. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 29-летний мужчина, водитель машины ГАЗ, при повороте налево столкнулся с троллейбусом под управлением 34-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП получила травмы пассажир троллейбуса, 12-летняя девочка.

Напомним, в ГИБДД по Удмуртии рассказали, сколько человек и по какой причине получили травмы в общественном транспорте за 2019 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU