В ДТП с троллейбусом в Ижевске пострадала 12-летняя девочка
В Ижевске на улице Петрова 14 марта столкнулись машина ГАЗ и троллейбус. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 29-летний мужчина, водитель машины ГАЗ, при повороте налево столкнулся с троллейбусом под управлением 34-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
В результате ДТП получила травмы пассажир троллейбуса, 12-летняя девочка.
Напомним, в ГИБДД по Удмуртии рассказали, сколько человек и по какой причине получили травмы в общественном транспорте за 2019 год.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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