2019-03-15T12:36:17+03:00
Происшествия

Лже-целительница в Ижевске «сняла» порчу за 113 тысяч рублей

Обман раскрылся спустя два месяца
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске расследуется уголовное дело лже-целительницы, которая «сняла» порчу за 113 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

- В январе 2019 года потерпевшая нашла объявление о снятии порчи и сглаза. Пенсионерка позвонила по номеру и записалась на прием. На приеме она рассказала лже-целительнице о том, что ее сын пьет. Гадалка уверила потерпевшую, что на мужчину наложена порча. На предложила свои услуги за вознаграждение, - сообщает ведомство.

Злоумышленница провела несколько ритуалов в своей квартире и на кладбище. После этого получила от потерпевшей 113 тысяч рублей и заверила, что ее сын перестанет пить.

Через два месяца женщина поняла, что ее обманули, так как у сына не было никаких изменений. На данный момент установлена личность подозреваемой, ей оказалась 50-летняя ижевчанка, ее задержали. Теперь лже-целительнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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