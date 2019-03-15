Выходные в Удмуртии будут пасмурными, но теплыми

СЕГОДНЯ 13:34 2019-03-15T14:20:42+03:00

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В Ижевске и республике выходные будут пасмурными, но теплыми. По данным сервиса Яндекс погода, 16 марта, в субботу, температура днем -2…0, ночью -5…-4 градуса. Пасмурно, на дорогах гололедица, ветер 2,9 м/с.

17 марта, в воскресенье, температура днем 0…+1 градус, ночью -3…-1 градус, пасмурно, на дорогах гололедица, ветер 2,9 м/с.

18 марта, в понедельник, температура днем +2 градуса, ночью -6…-5 градусов, пасмурно, ветер 1,3 м/с.

На следующей неделе ожидается дождь со снегом, средняя температура днем будет +2 градуса, ночью -3 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU