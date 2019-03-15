Мужчине из Удмуртии, который насиловал свою падчерицу, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 16:57 2019-03-15T16:57:02+03:00

При этом мужчина не признал свою вину

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В Удмуртии мужчине, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Со 2 июня по 6 августа 2017 года мужчина, пока его жена лежала в больнице с младшим ребенком, насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу, - сообщает ведомство.

В ходе следствия подсудимый не призвал вину. С учетом личности осужденного и обстоятельств преступления назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU