Юношеская сборная из Удмуртии заняла второе место в эстафете в Токсово
Юношеская сборная Удмуртии заняла второе места в эстафете на первенстве России в Ленинградской области. Об этом сообщает портал Спорт Удмуртии.
15 марта 2019 года прошла эстафета 3х7.5 км среди юношей 18-19 лет. Сборная из Удмуртии: Емерхонов Евгений, Стрелков Эдуард и Микрюков Владимир завоевали серебро.
Напомним, ранее Евгений Емерхонов выиграл гонку преследования на первенстве России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Самые необычные соревнования пройдут в Удмуртии. Подробнее читайте по ссылке.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
"В какие-то моменты становится больно": Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева поделилась своими переживаниями.
Помните крупный пожар в Сарапуле? Виновницу будут судить.
А у нас отличные новости для школьников и их родителей! «Комсомолка» выбирает лучший класс Ижевска! Участвуйте в конкурсе «Учись на 5» и голосуйте на сайте. Победители получат путевку в аквапарк! (Принять участие).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»