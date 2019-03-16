2019-03-16T11:29:13+03:00
Спорт

Юношеская сборная из Удмуртии заняла второе место в эстафете в Токсово

Ранее Емерхонов Евгений выиграл гонку преследования
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: спорт УдмуртииФото: спорт Удмуртии
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Юношеская сборная Удмуртии заняла второе места в эстафете на первенстве России в Ленинградской области. Об этом сообщает портал Спорт Удмуртии.

15 марта 2019 года прошла эстафета 3х7.5 км среди юношей 18-19 лет. Сборная из Удмуртии: Емерхонов Евгений, Стрелков Эдуард и Микрюков Владимир завоевали серебро.

Напомним, ранее Евгений Емерхонов выиграл гонку преследования на первенстве России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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