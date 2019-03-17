2019-03-17T11:36:34+03:00
Общество

В домах ижевчан хранится более 22 тысяч единиц оружия

Все они проверены сотрудниками правоохранительных органов
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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На "вооружении" ижевчан находится более 22 тысяч единиц лицензированного оружия, каждая из которых проверена сотрудниками правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба города.

Кроме того, сейчас в республике официально торговлю оружием ведут 13 организаций. На их складах хранится более 30 тысяч единиц оружия и 12 млн патронов.

Напомним, что оружие горожане могут сдать добровольно за вознаграждение. Так, в рамках программы, жители Ижевска сдали 6 единиц оружия, 2341 шт.боеприпасов и 274 гр. взрывчатых веществ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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