В домах ижевчан хранится более 22 тысяч единиц оружия
На "вооружении" ижевчан находится более 22 тысяч единиц лицензированного оружия, каждая из которых проверена сотрудниками правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба города.
Кроме того, сейчас в республике официально торговлю оружием ведут 13 организаций. На их складах хранится более 30 тысяч единиц оружия и 12 млн патронов.
Напомним, что оружие горожане могут сдать добровольно за вознаграждение. Так, в рамках программы, жители Ижевска сдали 6 единиц оружия, 2341 шт.боеприпасов и 274 гр. взрывчатых веществ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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