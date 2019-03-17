2019-03-17T16:25:47+03:00
Общество

Более 2400 жителей Удмуртии находятся под административным надзором

Около половины из них - в отделах полиции Ижевска
Анастасия Волкова
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С начала 2019 года в территориальных отделах полиции республики под административный надзор заключен 2401 человек. При чем 1608 из них - на территории Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Всего с начала года сотрудниками полиции в отношении 312 граждан составлено 742 протокола по выявленным фактам нарушения установленных судом ограничений и обязанностей при административном надзоре, - рассказали в ведомстве.

За уклонение от административного надзора по республике возбуждено 42 уголовных дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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