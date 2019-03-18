В Госсовете Удмуртии обсудили посевную кампанию на 2019год

СЕГОДНЯ 07:00 2019-03-18T07:00:27+03:00

А также подвели итоги 2018 года, отметив явную положительную динамику

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На состоявшемся 14 марта заседании Президиума Государственного Совета депутаты обсудили вопросы подготовки к весеннему севу. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии. Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова рассказала о подготовке к посевной кампании и подвела краткие итоги работы в 2018 году.

Прошлый год сельхозтоваропроизводители республики закончили с выручкой 28,6 миллиарда рублей, что на 1,4 млрд. больше, чем в 2017 году. По словам министра, сейчас сохраняется 5% положительная динамика по отношению в аналогичному периоду предыдущего года.

Посевная площадь республики в 2019 году составляет 930,7 тыс. га, под яровой сев отведено421,6 тыс. га. При этом 58% процентов указанных земель используются для выращивания кормовых культур.

Как отметила Ольга Абрамова, в некоторых районах Удмуртии посевные площади уменьшились, например, в Завьяловском районе они по сравнению с прошлым годом сократились на 6,3 га. Уменьшение показывают также Юкаменский и Ярский районы. Но прирост в посевной площади все-таки демонстрируют гораздо больше районов: Малопургинский, Кизнерский, Киясовский, Сюмсинский и Якшур-Бодьинский.

Также министр отметила важность вовлечения в оборот неиспользуемых земель и необходимость увеличить снабжение минеральными удобрениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU