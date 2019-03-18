Бренд «Сделано в Удмуртии» будет бесплатным

СЕГОДНЯ 07:24 2019-03-18T07:24:14+03:00

Первый вице-премьер республики Александр Свинин назвал его достоянием республики

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Платного использования бренда «Сделано в Удмуртии» не планируется, об этом сообщил Коммерсантъ со ссылкой на первого вице-премьера республики Александра Свинина.

По словам политика, бренд должен остаться бесплатным, так как является достоянием Удмуртии, и его должны получать только лучшие отечественные производители.

Планируется, что по линии минпромторга республики будет действовать система добровольной сертификации. Ее цель – защитить добросовестных предпринимателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU