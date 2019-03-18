2019-03-18T08:13:53+03:00
Общество

Ушел из жизни ветеран «Ижстали» Виктор Кутергин

Сердце Виктора Александровича остановилось вчера, 17 марта
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: hc-avto.rФото: hc-avto.r
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Выдающийся советский хоккеист, мастер спорта Виктор Кутергин скончался 17 марта на 67-м году жизни. Печальное известие сообщила пресс-служба ижевского хоккейного клуба.

Знаменитый ветеран «Ижстали» родился 7 июня 1952 года. Он играл в свердловских командах «Автомобилист», СКА, «Луч». В составе столичного ЦСКА стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Европейских чемпионов. В рядах армейской дружины знаменитый хоккеист участвовал в Суперсерии-1975/76.

Два Чемпионата в Высшей лиге СССР он провел в составе «Ижстали», по праву считаясь лучшим бомбардиром ижевской команды.

По признанию общественности, Виктор Кутергин дважды включался в символическую сборную «Ижстали» всех времён.

Редакция приносит родным и близким Виктора Александровича соболезнования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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