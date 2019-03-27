Мамапапафест в Ижевске: как установить доверительные отношения с ребенком?

СЕГОДНЯ 14:31 2019-03-27T15:35:49+03:00

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27 апреля впервые в Ижевске состоится родительская конференция «Мамапапафест». В мероприятии примут участие известные педагоги, психологи и педиатры. Одной из участниц станет психолог Ася Абовян, известный автор и ведущая тренингов по отношениям родителей и детей.

Ася Абовян, психолог, известный автор и ведущая тренингов по отношениям родителей и детей.

В преддверии мероприятия она посетила радио «Адам» (12+) и поделилась несколькими лайфхаками:

1. Понимать ребенка и разговаривать с ним.

- В стрессовом состоянии нужно попробовать «отзеркалить» его состояние и предположить, что же с ним происходит: «Я вижу, что тебе сейчас грустно» или «Я предполагаю, что ты сейчас злишься». Тогда у ребенка есть возможность выбрать и найти точки соприкосновения с родителем, - комментирует Ася.

2. Отвечать детям на «запретные» вопросы.

- Чем меньше мы уделяем внимание темам секса, денег, религии и смерти, тем больше у ребенка появляется интерес к этому. Как говорится, запретный плод сладок. А если дети начинают этим интересоваться самостоятельно, зачастую к ним приходит не та информация. Сложность в том, что сам родитель боится на эти темы говорить. Поэтому лучше всего, когда мама или папа приходят к специалисту и оставляют свои страхи там, - рассказал специалист.

3. Не подавлять мнение ребенка.

- Нужно радоваться за своего ребенка, который может отстаивать свою точку зрения. Для чего вам переубеждать ребенка? Важно применить концепцию «активное слушание: «Я тебя понимаю, слышу, для тебя это важно, а теперь давай продумаем варианты, чтобы и тебе было хорошо, и мне, как родителю, спокойно», - резюмировала Ася.

27 апреля ответы на другие вопросы родителей помогут получить спикеры «Мамапапафеста» - кандидат педагогических наук и автор книг «Свобода от воспитания», «Любить нельзя воспитывать» Дима Зицер, доктор педагогических наук Нина Ерофеева, врач-педиатр Татьяна Темникова и другие. Кроме того, своим опытом поделятся многодетные отцы города – Максим Коновалов и Дмитрий Данилов.

Узнать больше о мероприятии, купить билеты можно на сайте mamapapafest.ru

Подробности по телефону 945-060.

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