2019-03-29T16:41:22+03:00
Общество

Tele2 получила «Оскар» в абонентском обслуживании

Мобильный оператор награжден в семи номинациях «Хрустальной гарнитуры»
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Tele2 впервые участвовала в конкурсе «Хрустальная гарнитура», в котором состязались свыше 360 номинантов из более чем 100 компаний контактных центров России и стран СНГ. Оператор успешно выступил во всех номинациях, где представил свои проекты. Tele2 победила в шести из них и получила высокую оценку жюри в категории «Лучший большой контактный центр».

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Tele2 победила в номинации «Лучший клиентский опыт в социальных сетях». Следуя тренду цифровизации, компания своевременно сфокусировалась на развитии обслуживания в digital-каналах.

Оператор стал лучшим и в номинации «Эффективные инновации в клиентском обслуживании». Эксперты присудили победу Tele2 за проект Campaign Management. Интеллектуальная система анализирует профиль потребления абонента и формирует для него таргетированное предложение, а операторы подключают его с согласия пользователя. Tele2 получила награду в номинации «Лучшая программа мотивации вовлеченности персонала» и «Лучшая команда контроля и оценки качества».

Первое место в категории «Лучшая практика исходящего взаимодействия с клиентами» говорит о способности компании эффективно управлять клиентским опытом. В личной номинации «Лучший руководитель клиентского сервиса» победила Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Tele2.

Высокую оценку получил центр дистанционной поддержки Tele2 в Иркутске в номинации «Лучший большой контактный центр». В настоящее время его операторы отвечают на запросы более 8 млн абонентов Tele2 из 13 регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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