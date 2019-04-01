Надежность и удобство: МегаФону в Удмуртии исполнилось 15 лет

СЕГОДНЯ 06:15 2019-04-01T06:42:05+03:00

За это время компания обеспечила 95% местных жителей надежной связью

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В 2019 году ижевскому отделению МегаФона исполнилось 15 лет. За это время компания развила масштабную сеть и совершила прорыв в сфере телекома.

Открытие первого салона связи и запуск базовых станций в Ижевске состоялись в 2004 году. МегаФон сразу завоевал популярность среди горожан: в кассы выстроилась очередь. Сегодня оператору доверяют сотни тысяч жителей Удмуртии. Каждый 7 абонент с компанией более 10 лет.

Через 6 лет с начала работы МегаФон запустил 3G-сеть, еще через 3 года – провел магистральную волоконно-оптическую линию связи, соединяющую Европу и Азию. В 2015 году «МегаФон» обеспечил жителей Удмуртии скоростями 4G, спустя 2 года специалисты модернизировали 30% базовых станций на территории республики.

Сегодня надежность услуг обеспечивают ВОЛС МегаФона. Они окутали Удмуртию, их длина сравнима с расстоянием от Ижевска до северной столицы России. Пропускная способность оптического волокна достигает 100 Гбит/с.

Кроме того, «МегаФон» активно взаимодействует с властью. Так, совместно с Правительством Удмуртии оператор запустил программу «Сельсовет». По итогам, 10 тыс. жителей малых и удаленных населенных пунктов получили надежную связь и интернет. Сегодня компания продолжает строить сеть в небольших поселениях, в ближайшее время планируется запуск объектов связи в Шарканском, Дебесском, Малопургинском, Кезском и Завьяловском районах.

Компания не останавливается на достигнутом и собирается реализовывать все новые проекты.

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- Телеком – одна из самых динамично развивающихся сфер. Помимо регулярной модернизации текущего оборудования мы занимаемся тестированием и внедрением новых технологий. Сегодня мы тестируем базовую станцию Easy Macro от компании Huawei. Она размещена на рекламной конструкции, стоящей на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Удмуртской. Главная ее особенность – небольшой вес и компактные размеры, новое оборудование охватывает более 10 км территории, не причиняя урона внешнему облику города, - прокомментировал директор ижевского филиала «МегаФон» Валерий Ханжин.

Информация от партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU