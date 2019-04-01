С сегодняшнего дня в частном секторе Ижевска заработали временные графики вывоза мусора
В Ижевске сегодняшнего дня начал действовать измененный график вывоза мусора в частном секторе. Об этом сообщает пресс-служба Регоператора Удмуртии.
- В эти выходные в микрорайонах Старый Игерман, Новый Игерман, Орловское и Нагорный перевозчик «Удмуртвторпродукт» временно поставил 5 больших восьмикубовых контейнеров. При этом в магазинах и на остановках сотрудники подрядчика расклеили объявления об изменениях. Удобство обновок жители уже оценили – спустя два дня мусоровоз уже забрал полные контейнеры. Если у жителей частного сектора будет желание поставить ещё дополнительные на период паводка – нужно обращаться с предложениями в диспетчерскую перевозчиков, - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба Регоператора Удмуртии
Изменения графика коснутся Алнашского, Балезинского, Сюмсинского, Сарапульского, Каракулинского, Завьяловского, Вавожского, Кезского, Малопургинского, Можгинского и Дебесского районов республики. Их можно найти на сайтах и в соцсетях районов Удмуртии, сайте города izh.ru, а также на нашем сайте и по ссылке - здесь их можно скачать.
Изменения графиков – вынужденная мера из-за весенней распутицы, измененные графики будут действительны до 1 мая.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Пьяный мужчина изнасиловал 5-летнюю девочку. Как он оправдал себя на суде.
- Более 650 тысяч рублей задолжали дети своим родителям в Удмуртии.
- Да-да-да! К концу недели дневная температура станет еще выше! Чем еще удивит ижевчан погода на этой неделе.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
С 1 апреля в частном секторе Ижевска изменится способ и график вывоза мусора..
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»