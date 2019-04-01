2019-04-01T17:27:22+03:00
Общество

С сегодняшнего дня в частном секторе Ижевска заработали временные графики вывоза мусора

Измененные графики будут действовать до 1 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Регоператора УдмуртииФото: пресс-служба Регоператора Удмуртии
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В Ижевске сегодняшнего дня начал действовать измененный график вывоза мусора в частном секторе. Об этом сообщает пресс-служба Регоператора Удмуртии.

- В эти выходные в микрорайонах Старый Игерман, Новый Игерман, Орловское и Нагорный перевозчик «Удмуртвторпродукт» временно поставил 5 больших восьмикубовых контейнеров. При этом в магазинах и на остановках сотрудники подрядчика расклеили объявления об изменениях. Удобство обновок жители уже оценили – спустя два дня мусоровоз уже забрал полные контейнеры. Если у жителей частного сектора будет желание поставить ещё дополнительные на период паводка – нужно обращаться с предложениями в диспетчерскую перевозчиков, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба Регоператора Удмуртии

Фото: пресс-служба Регоператора Удмуртии

Изменения графика коснутся Алнашского, Балезинского, Сюмсинского, Сарапульского, Каракулинского, Завьяловского, Вавожского, Кезского, Малопургинского, Можгинского и Дебесского районов республики. Их можно найти на сайтах и в соцсетях районов Удмуртии, сайте города izh.ru, а также на нашем сайте и по ссылке - здесь их можно скачать.

Изменения графиков – вынужденная мера из-за весенней распутицы, измененные графики будут действительны до 1 мая.

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С 1 апреля в частном секторе Ижевска изменится способ и график вывоза мусора..

ИСТОЧНИК KP.RU

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