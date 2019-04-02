2019-04-02T14:53:20+03:00
Общество

«Ростелеком» помогает бизнесу Удмуртии «Быть в плюсе»

Более 1600 региональных компаний выбрали это пакетное предложение
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Более 1 600 компаний Удмуртии выбрали пакетное предложение «Быть в плюсе» от «Ростелекома». Решение дает предпринимателям возможность подключить в дополнение к интернету облачные сервисы и сэкономить на их комплексном использовании. Наибольшей популярностью пользуются «Интерактивное ТВ» и «Виртуальная АТС».

«Интерактивное ТВ» выбрали около 500 компаний. Услуга востребована в сферах общественного питания, гостиничного бизнеса, торговли и медицины. Виртуальная телефония с функцией распределения вызовов помогает клиентам успешно справляться с большим потоком звонков. Для установки сервиса не требуется дополнительное оборудование: вся информация хранится в надежно защищенном облачном хранилище компании.

1600-м клиентом «Ростелекома», подключившим решение «Быть в плюсе», стал ижевский отель Green Roof. В пакете с интернетом заказчик выбрал «Wi-Fi для бизнеса».

.

.

Предложение «Быть в плюсе» позволяет предпринимателям в комплекте с интернетом бесплатно пользоваться мобильной связью и подключить одну из цифровых услуг компании со скидкой 50%: «Виртуальную АТС», «Интерактивное ТВ», «Видеонаблюдение», «Wi-Fi для бизнеса», «Номер 8 800» или «СМС-рекламу».

Узнать подробную информацию о пакете «Быть в плюсе» или оставить заявку на подключение услуг можно по единому бесплатному номеру 8-800-200-3000 или на сайте rt.ru.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Как только ты сошёл с подиума – всё, ты никто» тренер фигуристки из Ижевска Алины Загитовой на программе «Познер»
Два пьяных парня в Ижевске пытались проникнуть в подъезд
В Ижевске два молодых человека обманывали пенсионеров
Как изменились цены с 18 по 25 марта в Удмуртии
С начала года в Удмуртии сбили 11 человек
Ижевчанка сообщила мошенникам номера банковских карт, с которых было похищено 70 тысяч рублей
Библиотеку-филиал им. Н.К. Крупской в Ижевске будут ремонтировать
Оптом выгоднее: ижевчане предпочитают покупать услуги связи пакетами
На улице Советской в Ижевске провалился асфальт
Злоумышленники в Удмуртии вырубили лес на 6 млн рублей
Основательница проекта Follow Me To Наталья Осман об Ижевске: эльдорадо России
Главой Управления имущественных отношений и земельных ресурсов Ижевска назначили Елену Банникову
«Пять выходов на лед за одно шоу!»: как Елизавета Туктамышева из Удмуртии готовится к командному ЧМ
На трассе Удмуртии неустановленный водитель насмерть сбил женщину
Группе мошенников из Удмуртии, которые промышляли в автомобильном бизнесе, вынесли приговор
Ижевчане заметили перебои с интернетом одного из провайдеров
73-летний житель Удмуртии завоевал две бронзовые медали на этапе Кубка мира по зимнему плаванию
Мужчина из Удмуртии обвиняется в смерти четырехмесячной дочери
С 1 апреля жителей Удмуртии ожидает повышение социальной пенсии
Сколько дней будут отдыхать жители Удмуртии на майские праздники?
Тренер ижевской фигуристки Алины Загитовой о победе на ЧМ: «Наверное, это была самая сложная медаль»
Второй случай подозрения на корь зафиксирован в Удмуртии
340 000 рублей похитили злоумышленники у пенсионерки из Удмуртии
Одну из улиц Ижевска могут назвать именем Виктора Пескишева
С сегодняшнего дня в частном секторе Ижевска заработали временные графики вывоза мусора