«Ростелеком» помогает бизнесу Удмуртии «Быть в плюсе»

СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-02T14:53:20+03:00

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Более 1 600 компаний Удмуртии выбрали пакетное предложение «Быть в плюсе» от «Ростелекома». Решение дает предпринимателям возможность подключить в дополнение к интернету облачные сервисы и сэкономить на их комплексном использовании. Наибольшей популярностью пользуются «Интерактивное ТВ» и «Виртуальная АТС».

«Интерактивное ТВ» выбрали около 500 компаний. Услуга востребована в сферах общественного питания, гостиничного бизнеса, торговли и медицины. Виртуальная телефония с функцией распределения вызовов помогает клиентам успешно справляться с большим потоком звонков. Для установки сервиса не требуется дополнительное оборудование: вся информация хранится в надежно защищенном облачном хранилище компании.

1600-м клиентом «Ростелекома», подключившим решение «Быть в плюсе», стал ижевский отель Green Roof. В пакете с интернетом заказчик выбрал «Wi-Fi для бизнеса».

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Предложение «Быть в плюсе» позволяет предпринимателям в комплекте с интернетом бесплатно пользоваться мобильной связью и подключить одну из цифровых услуг компании со скидкой 50%: «Виртуальную АТС», «Интерактивное ТВ», «Видеонаблюдение», «Wi-Fi для бизнеса», «Номер 8 800» или «СМС-рекламу».

Узнать подробную информацию о пакете «Быть в плюсе» или оставить заявку на подключение услуг можно по единому бесплатному номеру 8-800-200-3000 или на сайте rt.ru.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU