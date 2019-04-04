«Ростелеком» в Удмуртии поддержал «Техно-импульс»

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-04T12:29:25+03:00

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В поселке Кизнер Удмуртской Республики при поддержке «Ростелекома» прошел I открытый фестиваль научно-технического творчества «Техно-импульс». Компания обеспечила скоростным интернетом площадки мероприятия и наградила победителей призами.

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Одна из главных задач фестиваля - профориентация одаренных детей и подростков, - прокомментировал организатор мероприятия Иван Аймашев. - При поддержке «Ростелекома» мы помогаем подрастающему поколению развивать творческий потенциал, повышаем интерес ребят к цифровым технологиям и научным экспериментам. Получив хорошую подготовку, в будущем молодые люди смогут трудиться на благо региона, понимая проблемы и потребности IT-отрасли.

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Фестиваль собрал около 400 участников от 6 до 18 лет и болельщиков со всей республики. За победу состязались более 20 команд. Ребята защищали научно-технические проекты и соревновались в мастерстве робототехники. Победители получили от «Ростелекома» ультразвуковые и инфракрасные датчики для конструирования роботов.

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- «Ростелеком» развернул зону бесплатного Wi-Fi для участников и гостей фестиваля, - рассказала пресс-секретарь филиала в Удмуртии ПАО «Ростелеком» Елена Торова. - Многие ребята приехали на мероприятие без родителей. Благодаря скоростному интернету они могли общаться с родными в соцсетях и отправлять фотографии и видеозаписи своих выступлений. Мы желаем всем участникам успехов в учебе и новых достижений!

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ИСТОЧНИК KP.RU