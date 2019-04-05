Почта России и «Ростелеком» запустили новый проект

СЕГОДНЯ 16:18 2019-04-05T16:18:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Почта России и «Ростелеком» запустили совместный проект федерального масштаба, направленный на развитие российского рынка цифровой рекламы. Решение основано на технологии централизованного управления рекламным контентом на специализированных видеопанелях, установленных в почтовых отделениях, в качестве эффективного канала взаимодействия с клиентами.

.

Первой площадкой для реализации проекта в области indoor-рекламы станут 7 субъектов РФ, входящие в макрорегион «Волга-1» Почты России: Нижегородская и Кировская области, Пермский край, а также республики Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и Чувашия. Здесь компании установят 2500 видеопанелей более чем в 1200 почтовых отделениях.

.

«Ростелеком» выступает инфраструктурным оператором проекта, который предоставляет каналы передачи данных, устанавливает специально разработанные моноблоки, объединяющие в себе профессиональную видеопанель и медиаплеер, а также поставляет ПО и облачные решения для хранения и централизованного управления показами.

.

Коммерческие клиенты смогут разместить свои ролики как на одном экране в одном отделении почтовой связи, так и задействовать рекламные поверхности сразу в нескольких отделениях почтовой связи города, региона, группы регионов или всей страны, что особенно актуально для индивидуальных предпринимателей и сегмента МСБ, а также крупных федеральных компаний, которым нужен большой охват аудитории.

.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU