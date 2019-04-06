На улице Гагарина в Ижевске произошло ДТП
В Ижевске на улице Гагарина, у магазина «Ижтрейдинг» произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы.
Как сообщил начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, столкнулись трамвай и легковой автомобиль «Сузуки». В результате ДТП пострадали два человека, угрозы жизни нет, их отвезли в больницу.
Фото: ИГГС
Из-за ДТП приостановлено движение трамваев №1, 9, 12. Движение организовано: 1 маршрут: гор.Металлургов - ул.Кирова - ул.К.Маркса - Центр - ул.Магистральная - ул.Автономная - ул.Огнеупорная;
- 9 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - ул.Кирова - ул.К.Маркса - Центр - ул.Магистральная - ул.Автономная - ул.Огнеупорная;
- 12 маршрут: ул.Ворошилова - ул.Ленина - Центр - ул.Магистральная - ул.Автономная - ул.Огнеупорная.
Обновление: движение восстановлено
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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