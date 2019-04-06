2019-04-06T15:20:14+03:00
Происшествия

На улице Гагарина в Ижевске произошло ДТП

Есть пострадавшие
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Валерия ШаньгинаФото: Валерия Шаньгина
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В Ижевске на улице Гагарина, у магазина «Ижтрейдинг» произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы.

Как сообщил начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, столкнулись трамвай и легковой автомобиль «Сузуки». В результате ДТП пострадали два человека, угрозы жизни нет, их отвезли в больницу.

Фото: ИГГС

Фото: ИГГС

Из-за ДТП приостановлено движение трамваев №1, 9, 12. Движение организовано: 1 маршрут: гор.Металлургов - ул.Кирова - ул.К.Маркса - Центр - ул.Магистральная - ул.Автономная - ул.Огнеупорная;

- 9 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - ул.Кирова - ул.К.Маркса - Центр - ул.Магистральная - ул.Автономная - ул.Огнеупорная;

- 12 маршрут: ул.Ворошилова - ул.Ленина - Центр - ул.Магистральная - ул.Автономная - ул.Огнеупорная.

Обновление: движение восстановлено

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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