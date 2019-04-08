В Ленинском районе Ижевска дети нашли человеческий череп
В пятницу, 5 апреля, в Ленинском районе Ижевска на улице Ленинградская четверо детей нашли человеческий череп. Интересно, что он лежал около трансформаторной будки, где рядом проходит оживленная пешеходная дорожка, но никто его не замечал.
- Сначала они попытались отнести череп в отдел полиции, но он был закрыт. Тогда все пошли к родителям одного из ребят, чтобы передать находку. Еще очень переживали, что взрослые им не поверят, - рассказывает следователь следственного отдела по Ленинскому району г. Ижевска СУ СК России по Удмуртии Наталья Антонова.
Фото: Лейла Никитина
Оказалось, что черепу уже около 25 лет. Его отправили на специальные экспертизы, проводится проверка. Возможно, что удастся установить личность человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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