За один день произошло три пожара в Удмуртии

СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-10T08:45:29+03:00

К счастью, обошлось без жертв

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В Удмуртии 9 апреля, во вторник, произошло три пожара в с.Малая Пурга и в Воткинском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Малопургинского района.

- В одном пожаре пострадали гараж и хозяйственные постройки, по предварительной версии причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Второй пожар произошел в жилом доме, огонь перекинулся на хозяйственные постройки, - сообщает ведомство.

Фото: администрация Малопургинского района

В обоих случаях удалось избежать жертв, причины возникновения пожара устанавливаются.

В этот же день, утром, произошел еще один пожар в с.Июльское Воткинского района. По информации администрации МО «Июльское» пожар уничтожил два дома, четыре семьи остались без крыши над головой.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сбор одежды, обуви и предметов первой необходимости для пострадавших семей организован в июльском Доме культуры «Современник» (ул. Центральная, 29).

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ИСТОЧНИК KP.RU