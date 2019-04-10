При столкновении двух автомобилей в Удмуртии погибли два человека

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-10T16:47:54+03:00

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В Удмуртии 10 апреля на 53 километре автодороги Сарапул - Каракулино Каракулинского района столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- Машина «Фольксваген Поло» под управлением 38-летнего водителя столкнулась с автомобилем ВАЗ-211440 под управлением 79-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель «Фольксваген Поло» получил множественные травмы, его отвезли в больницу. Водитель машины «ВАЗ-211440» и пассажир 79-летняя женщина от полученных травм скончались на месте ДТП. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU