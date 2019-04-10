При столкновении двух автомобилей в Удмуртии погибли два человека
В Удмуртии 10 апреля на 53 километре автодороги Сарапул - Каракулино Каракулинского района столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- Машина «Фольксваген Поло» под управлением 38-летнего водителя столкнулась с автомобилем ВАЗ-211440 под управлением 79-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель «Фольксваген Поло» получил множественные травмы, его отвезли в больницу. Водитель машины «ВАЗ-211440» и пассажир 79-летняя женщина от полученных травм скончались на месте ДТП. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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