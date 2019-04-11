Состоялась научно-практическая конференция Роснефть-классов Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:19 2019-04-11T14:19:25+03:00

В ней приняли участие 93 ученика из п. Игра, городов Воткинск, Сарапул и Ижевск

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На базе Института нефти и газа УдГУ «Удмуртнефть» организовала научно-практическую конференцию для учеников Роснефть-классов Удмуртии.

В ней приняли участие 93 ученика из п. Игра, городов Воткинск, Сарапул и Ижевск. Они представили 70 проектов в шести секциях по основным направлениям нефтедобычи.

Открывая мероприятие, Светлана Колесова, директор Института нефти и газа УдГУ, отметила: «Все участники и победители конференции получат дополнительные баллы при поступлении на отделение «Нефтегазовое дело и прикладная геология».

В состав жюри вошли преподаватели Института нефти и газа, ветераны и молодые сотрудники ОАО «Удмуртнефть» и его дочерних обществ. Ребята продемонстрировали знание основ 3D-моделирования, проектирования месторождений и сейсморазведки, применения данных географической информационной системы, влияния магнитного поля на формирование солеотложений.

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Председатель жюри, начальник инженерно-технологического управления ОАО «Удмуртнефть» Ильгиз Галяветдинов отметил хорошую подготовку участников и рост уровня выступлений:

«Современная молодёжь интересуется прогрессивными тенденциями – выбирает направления нанотехнологий, 3D-печати и строительства, лазерного покрытия оборудования. Учащиеся представили достойные работы, с глубокой проработкой тем.

Итогом научно-практической конференции учеников Роснефть-классов Удмуртии стали 24 призовых места.

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ИСТОЧНИК KP.RU