Троллейбусы в Ижевске перейдут на летнее расписание
Изменения вступят в силу 15 апреля
Троллейбусы перейдут на летнее расписаниеФото: Константин ИВШИН
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Изменится время прибытия троллейбусов на остановки. Об этом сообщает пресс-служба МУП “ИжГЭТ”. Новое расписание движения теперь будет таким:
фото: ИжГЭТ
фото: ИжГЭТ
фото: ИжГЭТ
фото: ИжГЭТ
фото: ИжГЭТ
фото: ИжГЭТ
фото: ИжГЭТ
фото: ИжГЭТ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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