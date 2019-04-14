2019-04-14T09:00:20+03:00
Общество

Троллейбусы в Ижевске перейдут на летнее расписание

Изменения вступят в силу 15 апреля
Анастасия Захарова
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Троллейбусы перейдут на летнее расписаниеТроллейбусы перейдут на летнее расписаниеФото: Константин ИВШИН
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Изменится время прибытия троллейбусов на остановки. Об этом сообщает пресс-служба МУП “ИжГЭТ”. Новое расписание движения теперь будет таким:

фото: ИжГЭТ

фото: ИжГЭТ

фото: ИжГЭТ

фото: ИжГЭТ

фото: ИжГЭТ

фото: ИжГЭТ

фото: ИжГЭТ

фото: ИжГЭТ

фото: ИжГЭТ

фото: ИжГЭТ

фото: ИжГЭТ

фото: ИжГЭТ

фото: ИжГЭТ

фото: ИжГЭТ

фото: ИжГЭТ

фото: ИжГЭТ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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