На сцене Театра кукол в Ижевске покажут спектакль «ПроЖить»

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-15T16:54:05+03:00

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В Ижевске на сцене Театра кукол покажут спектакль «ПроЖить» (6+) по мотивам произведений Андрея Платонова о жизни ребенка во время войны. Также в основу истории легли три рассказа писателя: «Корова», «Неизвестный цветок» и «Пустодушие».

- Проза Андрея Платонова очень атмосферная, тактильная, сильная, ты ее читаешь – и волосы дыбом встают, чувствуешь все запахи, холод, жар, слышишь шорохи, чувствуешь предметы... Вместе с художником Машей Кузнецовой мы создали мир, в котором все построено на подсознательных ощущениях и звуках. Придумали «оркестр»: посадили его на сцену, перед зрителями. Под каждый ключевой звук смастерили инструменты. Хотели рассказать историю не словами. Вот – шаги мальчика по разрушенному дому, а значит – хруст золы. Вот – рассыпанные в небе звезды, тут вступает шуршание крупы, металлофон. Все звуки находили на интуитивном уровне… Как может звучать война? Смерть? Тревога? А с какими звуками ассоциируется мама? И вот тонкий, прозрачный, журчащий, – голос мирной жизни, грубо разрушает металлический скрежет войны, - рассказала режиссер спектакля Наталья Молоканова.

Фото: предоставлено организаторами

Спектакль можно будет посмотреть 6, 7 и 8 мая 2019 года.

Кстати, «ПроЖить» принял участие в нескольких фестивалях, например, фестивалях театров малых городов России «ПоМост», «В гостях у Мойдыся» (г. Сыктывкар, 2015 г.). где был отмечен в трех номинациях: «Лучшая работа режиссера» (Н. Молоканова), «В копилку кукольных идей» (за работу художника – М. Кузнецова), «Оригинальное звуковое сопровождение спектакля» (артисты А. Кузнецов, А. Рычкова, Т. Щапова).

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6+

ИСТОЧНИК KP.RU