2019-04-20T12:31:53+03:00
Общество

В Ижевске пропали два подростка

Один из них из детского дома
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В Ижевске разыскивают 15-летнюю Мерзлякову Александру и 16-летнего Ибраева Илью. Об этом сообщается в группе ПСО «Регион 18».

Александра ушла из дома в Ижевске по улице Дзержинского в 08:00 19 апреля и больше не выходит на связь с родственниками.

Фото: ПСО "Регион 18"

Фото: ПСО "Регион 18"

Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы прямые, светло-русые, длиной ниже плеч.

Была одета: черную матерчатую куртку до пояса, с капюшоном, черные джинсы серые кроссовки.

Илья сбежал от сопровождающего его сотрудника детского дома 19 апреля около 13:20 в районе улицы 30 лет Победы.

Приметы: рост 170-180 см, худощавого телосложения, волосы короткие на затылке хвостик.

Был одет: в синюю футболку, синие джинсы, темные кроссовки.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшей, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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