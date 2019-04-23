Школьники Ижевска на один день стали руководителями администрации города

СЕГОДНЯ 16:58 2019-04-23T17:54:26+03:00

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В Ижевске 23 апреля, во вторник, семиклассники на один день стали руководителями администрации города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Сегодня мы хотим вам показать один день из жизни управления городом. Возможно, кому-то из вас понравится работа, которую мы делаем день за днем во благо нашего города, и через несколько лет вы будете работать в стенах Администрации, - сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Школьники посетили выставку, посвященную 25-летию органов местного самоуправления. Семиклассники приняли участие в работе администрации, например, Олег Бекмеметьев и его дублер посетили дамбу Ижевского водохранилища и строительную площадку новой школы на улице Берша.

Также ребята познакомились с работой ЕДДС, управления по делам архивов, Поисково-спасательной службы, детского технопарка «Кванториум», Школы юных летчиков и других организаций.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Ученики поблагодарили Главу города за предоставленную возможность узнать работу Администрации изнутри, а где-то даже внести свои предложения.

- Это наш первый опыт проведения мероприятия такого формата, и я предлагаю сделать его традиционным, - предложил на финальном совещании Олег Бекмеметьев

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ИСТОЧНИК KP.RU