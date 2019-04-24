2019-04-24T11:33:47+03:00
Общество

Ижевчане могут выиграть контейнеры для раздельного сбора мусора

Нужно всего лишь принять участие в #ЧистоПоУдмуртски
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: предоставлено РегоператоромФото: предоставлено Регоператором
Изменить размер текста:

Ижевчане могут выиграть контейнеры для раздельного сбора мусора. Сделать Ижевск и всю Удмуртию чище. Но самое главное, еще раз напомнить себе и всем – чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Для этого нужно принять участие в челлендже #ЧистоПоУдмуртски.

Что нужно сделать?

Выбираете любую территорию: это может быть собственный двор или соседский, лесополоса, где вы бегаете, парк, остановка транспорта. Затем делаете фото территории «ДО» уборки, прибираетесь, делаете фото «ПОСЛЕ» с того же ракурса, что «ДО». На фото «ПОСЛЕ» должны быть собранные мешки мусора и все участники уборки, сделать коллаж из двух снимков «ДО» и «ПОСЛЕ», разместить коллаж в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram. Под фото должны быть указаны следующие хэштеги: #trashtag #чистопоудмуртски#чылкыт, а также точный адрес, где была сделана уборка.

Фото: ИЛЬЯС БЕКМАНСУРОВ

Фото: ИЛЬЯС БЕКМАНСУРОВ

Фото: соцсети

Фото: соцсети

С инвентарем и мешками для мусора могут помочь в штабах по благоустройству районных администраций Ижевска.

Фото принимаются до 8 мая. 100 самых активных жителей Ижевска получат контейнеры для раздельного сбора мусора, который смогут установить во дворе своего многоквартирного дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске стартовала акция «ЧистоПоУдмуртски». Как прошел субботник в одном из запущенных скверов города.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В лесах Ижевска установят пожароопасный сезон
Скончался экс-замначальника Управления по борьбе с организационной преступностью МВД по Удмуртии Виктор Вичужанин
В прямом эфире радио «КП-Ижевск» решилась проблема с подтоплением детского сада
1 мая в Ижевске перекроют несколько улиц
«Это бич, это какой-то ужас!»: глава Удмуртии о ларьках, где ночью продают алкоголь
На трассе Удмуртии произошло смертельное ДТП
Спортсменка из Ижевска выиграла на Кубке мира по пулевой стрельбе в Китае
Двоих молодых людей задержали в Удмуртии за сбыт пистолетов
В течение месяца станет известно, когда и где появятся новые остановки в Ижевске
Больше трех миллиардов рублей выделят в Удмуртии на ремонт детских садов и школ
Игры ветеранов, автограф-сессии и раскрашивание льда: как «Ижсталь» отметит свое 60-летие
Ремонт фасадов исторических зданий в Ижевске начнется в 2019 году
Глава Удмуртии призвал отправлять фотографии с разбитыми дорогами
16 раз за сутки пожарные тушили сухую траву в Удмуртии
В Ижевске пропал 11-летний мальчик
В Ижевске проверяют таксистов
Школьники Ижевска на один день стали руководителями администрации города
Ижевск ждёт первую Строительную ярмарку
Молодые учителя, работающие в городах Удмуртии, будут получать подъемные
Ушел из жизни почетный гражданин Ижевска Анатолий Мамонтов
Индустриальный суд Ижевска назначил дату судебного заседания по делу Владимира Тумаева
Жителя Удмуртии задержали за мошенничество