СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-24T11:33:47+03:00

Нужно всего лишь принять участие в #ЧистоПоУдмуртски

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Ижевчане могут выиграть контейнеры для раздельного сбора мусора. Сделать Ижевск и всю Удмуртию чище. Но самое главное, еще раз напомнить себе и всем – чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Для этого нужно принять участие в челлендже #ЧистоПоУдмуртски.

Что нужно сделать?

Выбираете любую территорию: это может быть собственный двор или соседский, лесополоса, где вы бегаете, парк, остановка транспорта. Затем делаете фото территории «ДО» уборки, прибираетесь, делаете фото «ПОСЛЕ» с того же ракурса, что «ДО». На фото «ПОСЛЕ» должны быть собранные мешки мусора и все участники уборки, сделать коллаж из двух снимков «ДО» и «ПОСЛЕ», разместить коллаж в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram. Под фото должны быть указаны следующие хэштеги: #trashtag #чистопоудмуртски#чылкыт, а также точный адрес, где была сделана уборка.

Фото: ИЛЬЯС БЕКМАНСУРОВ

Фото: соцсети

С инвентарем и мешками для мусора могут помочь в штабах по благоустройству районных администраций Ижевска.

Фото принимаются до 8 мая. 100 самых активных жителей Ижевска получат контейнеры для раздельного сбора мусора, который смогут установить во дворе своего многоквартирного дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU