В Германии, где проходит лечение ижевчанка Аня Кривенко, у больницы нашли бомбу

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-24T14:53:20+03:00

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В больнице Германии, где проходит лечение ижевчанка Аня Кривенко, нашли бомбу. Об этом сообщил ее папа в соцсети.

- Нас эвакуировали. В больнице нашли бомбу. Американскую, с 1945 года.

Эвакуировали за 10 минут, спокойно, вывели и увезли на другой конец города, - написал Евгений Кривенко.

Фото: страница Евгения Кривенко

Позже он сообщил, что их с дочерью вернули в больницу, а бомбу увезли.

- Сегодня всё произошло в течение часа. Её нашли, когда вели работы в новом корпусе неврологии. Оцепили всю нашу гору и отправили всех вниз, в город. Ну не всех, наверное, тут много нетранспортабельных младенцев. Аня в порядке, я ей просто сказал, что нас отпустили гулять, а полиция проводит учения, - пояснил Евгений Кривенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU