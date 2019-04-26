2019-04-26T13:51:41+03:00
Общество

«Ростелеком» поддержал «Ночь карьеры в IT» в Ижевске

Компания обеспечила площадки скоростным интернетом
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В Ижевске при поддержке «Ростелекома» прошел форум «Ночь карьеры в IT» для молодых соискателей в сфере информационных технологий. Компания обеспечила площадки скоростным интернетом и презентовала новые цифровые сервисы.

Организатором мероприятия выступило региональное министерство информатизации и связи. «Ночь карьеры» посетили более 500 начинающих программистов и студентов, получающих образование в сфере IT.

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Желающие проходили онлайн-анкетирование на должности программистов и разработчиков. Среди подавших заявку на собеседование «Ростелеком» разыграл призы: комплект «Умный дом», камеру домашнего видеонаблюдения и Wi-Fi-роутер.

Участников форума больше всего заинтересовал новый сервис компании – «Видеонаблюдение» с возможностью видеоаналитики. Интеллектуальная система применяется во многих сферах, но наибольшее распространение получила в ретейле. Она определяет пол и возраст присутствующих, ведет подсчет посетителей торговых точек и составляет тепловую карту с наиболее популярными у посетителей местами.

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- Мы продемонстрировали возможности наших новейших сервисов, - прокомментировала HR − бизнес-партнер филиала в Удмуртии ПАО «Ростелеком» Мария Баталова. - «Ростелеком» готов помочь молодым специалистам получить профессиональный опыт и построить карьеру в крупнейшей IT-компании страны. У нас есть вакансии и для выпускников вузов, и для желающих совмещать работу и учебу.

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Информация от партнеров

ИСТОЧНИК KP.RU

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