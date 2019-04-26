Строительство временного моста через микрорайоне Новый Игерман в Ижевске завершено

СЕГОДНЯ 16:04 2019-04-26T16:04:01+03:00

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В Ижевске завершилось строительство временного моста в мкрн Новый Игерман. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Аварийный мост закрыли 18 апреля, на экстренном заседании было принято решение о возведении временного моста через реку.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

На время работ жители должны были объезжать со стороны Славянского шоссе или через мкрн «Орловское».

На данный момент проезд по мосту через реку Игерманка в районе ул. Бородулинской в мкрн Новый Игерман открыт.

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ИСТОЧНИК KP.RU