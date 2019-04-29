Прославленной лыжнице из Удмуртии Галине Кулаковой исполнилось 77 лет

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-29T15:13:16+03:00

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Прославленной лыжнице из Удмуртии Галине Кулаковой сегодня, 29 апреля, исполнилось 77 лет. С днем рождения ее поздравили глава Ижевска и председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Фото: instagram.com/kisseya81

Галина Кулакова живет в поселке Италмас Завьяловского района. Галина Алексеевна советская лыжница, 4-кратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, 39-кратная чемпионка СССР.

Галина Алексеевна кавалер орденов Ленина, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, удостоена высшей спортивной награды - Олимпийского серебряного ордена.

Также лыжница имеет звания: заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Удмуртии, Почетный гражданин города Ижевска, Почетный гражданин Удмуртии.

Кстати, Галина Алексеевна иногда появляется на спортивных мероприятиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU